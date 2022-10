Napoli, minaccia uomo con un coltello dopo una lite: denunciata 43enne

È successo la scorsa notte in via Consalvo, nel quartiere Fuorigrotta. L’uomo ha prima avuto un diverbio con la donna nel suo appartamento e lei lo ha poi minacciato con una lama danneggiando anche alcune suppellettili

Guarda le altre notizie di oggi 13 ottobre

Una lite e poi la minaccia con un coltello. È avvenuto la scorsa notte a Napoli, in via Consalvo, nel quartiere Fuorigrotta: denunciata una 43enne brasiliana. Gli operatori hanno identificato la donna trovandola in possesso del coltello della lunghezza di circa 17cm e l'hanno denunciata per minacce aggravate e porto d'armi od oggetti atti ad offendere.

La vicenda

Secondo quanto ha raccontato la vittima agli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Bagnoli, l'uomo ha prima avuto un diverbio con la donna nel suo appartamento. Poi lei lo ha minacciato con un coltello danneggiando anche alcune suppellettili.