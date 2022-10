Novara, crolla parte del cavalcavia e si apre voragine: nessun ferito

Una parte del cavalcavia XXV aprile che connette Novara con la statale per Milano è crollata. È avvenuto stamattina intorno alle 7:30. Una grande voragine si è aperta sulla carreggiata sinistra in uscita.

Coinvolta un'auto, nessun ferito

Una vettura che stava transitando è finita nella fenditura che si è aperta al bordo, verso i campi, senza però crollare di sotto. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco per verificare i danni e per valutare le cause del cedimento, se strutturali o legate alla pioggia. Il cavalcavia è chiuso al traffico. A quanto si è appreso, di recente l'assessorato ai lavori pubblici del Comune aveva riferito in una commissione consiliare gli esiti di una attività di monitoraggio di ponti e viadotti e il cavalcavia oggi sprofondato non era stato citato tra quelli con potenziali rischi.