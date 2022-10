A Palazzo Chigi si sta discutendo un decreto unico che contiene diverse norme, dal rinvio dell'entrata in vigore della riforma penale al divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Nel testo anche l'anticipo della fine dell'obbligo di vaccino per i sanitari. Pronta la stretta sui raduni pubblici come i rave party