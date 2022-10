1/14 ©Ansa

È in corso una trattativa tra le forze dell'ordine e i partecipanti al Rave party di Modena che sta andando avanti da sabato sera in un capannone abbandonato in via Marino. Mentre all’interno della struttura si continua a ballare con la musica a tutto volume, all’esterno ci sono almeno un centinaio di agenti, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Al momento all'interno dell'ex deposito non sono entrati agenti in divisa

