Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge unico con misure urgenti in materia di Covid, rave party e carcere ostativo (COS'E'). Per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è un "decreto molto importante e simbolico. Io sono fiera della norma su carcere ostativo. Presto affronteremo anche il tema del caro energia" E sul raduno di Predappio: "Io sono politicamente lontana".

Tra i provvedimenti (TUTTE LE MISURE), via libera al divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, stop dall'1 novembre agli obblighi di vaccinazione per i medici e ok a reclusione, multe salate e confische per chi organizza raduni illegali. Approvata anche la nomina dei sottosegretari (31) e dei viceministri (CHI SONO), giureranno il 2 novembre. Per i vice dei sottosegretari lista pronta per venerdì prossimo. Tra le misure decise dal governo, c'è anche il rinvio al 30 dicembre dell'attuazione della riforma Cartabia. Il segretario del Pd Enrico Letta: "Peggio di così era difficile iniziare". Ora sul fronte dei rapporti internazionali, si apre un periodo intenso per il premier, tra visite in Ue, Conferenza sul Clima e G20.