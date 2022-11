Scontro governo-opposizione sul decreto anti-rave. La modifica dell'articolo 434 del Codice Penale “mette in discussione la libertà dei cittadini di manifestare”, dice Letta che chiede di ritirarla. Per il Viminale la norma riguarda solo la nuova fattispecie di reato e “non lede in alcun modo il diritto di espressione e la libertà di manifestazione sanciti dalla Costituzione”. La premier Meloni prepara gli incontri di giovedì a Bruxelles con i vertici dell'Ue a cui chiederà come prima cosa la revisione del Pnrr. Venerdì Cdm sulla nuova Nadef. Nomisma energia: l'aumento del gas a ottobre sarà limitato al 5% anziché del 70% come previsto un mese fa. I medici ospedalieri chiedono intanto che i sanitari no-vax reintegrati dal governo 'non tornino nei reparti a rischio'