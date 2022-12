6/9 ©Ansa

LE NUOVE CONDIZIONI - Per nuclei familiari con minori, anziani o disabili il sussidio resta per tutto il 2023 in attesa della riforma. Inoltre per i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni che non abbiano terminato la scuola dell’obbligo l’erogazione è subordinata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di formazione. La quota prevista per l’alloggio, in caso di abitazione in affitto, sarà erogata direttamente al locatore dell’immobile