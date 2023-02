Auto inquinanti, lo stop dell'Ue metterà a rischio i posti di lavoro?

7/10 ©Ansa

Invece, un’indagine presentata da Motus-E, associazione delle imprese che operano nel settore dell’elettrico, e Cami, centro di ricerca per l’innovazione nell’automotive, ha messo in luce un aspetto diverso. Lo studio ha creato un database con 2.400 aziende che occupano 280mila persone. Ciascuna è stata classificata in base al tipo di componenti prodotti, in tre categorie: quelle che lavorano soltanto per le auto tradizionali a combustione interna; quelle che producono sia per le auto Ice che per le elettriche; infine quelle che producono solo per l’elettrico