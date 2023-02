Auto, l'Italia voterà contro lo stop ai motori termici dal 2035

Economia

Auto elettriche, in Italia non decollano nonostante i bonus. I motivi

A più di un mese dallo stanziamento dei nuovi fondi per l’Ecobonus, gli incentivi per auto ibride plug-in e elettriche sono rimasti quasi inutilizzati. Il ministro dell’Industria e del Made in Italy Adolfo Urso è convinto che il nostro Paese possa vincere la sfida ma serve che l’Ue investa. Secondo lui “le macchine elettriche costano troppo per i salariati italiani e sono oggi sostanzialmente appannaggio dei ricchi”

Il mercato delle auto elettriche in Italia continua a non decollare, nonostante gli incentivi messi in campo dallo Stato. L’ultimo stanziamento dell’Ecobonus, attivato da poco più di un mese, ha visto andare a ruba i fondi per auto ibride o benzina e gasolio a basse emissioni. Quasi inutilizzati invece quelli per auto ibride plug-in e quelli per le auto elettriche

Le prenotazioni da parte dei concessionari sono scattate il 10 gennaio. Grande successo per i 150 milioni destinati nel 2023 alle auto ibride o benzina e gasolio a basse emissioni (veicoli di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro). Finiti anche i 5 milioni per ciclomotori e motocicli non elettrici