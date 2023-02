Stop alle auto benzina e diesel dal 2035, il parere degli esperti

Il parlamento europeo ha deciso di non permettere più la vendita di automobili diesel e benzina dal 2035, a SkyTG24 Francesco Naso, segretario generale di Motus-E, e il segretario nazionale di Fim-Cisl Ferdinando Uliano hanno commentato questa decisione

ascolta articolo Condividi

Stop alla vendita di veicoli diesel e benzina dal 2035. Questa è la decisione del parlamento europeo, che costringe tutta l'industria italiana e non solo a progettare in maniera differente il futuro. Ai microfoni di SkyTG24 sono intervenuti su questo tema Francesco Naso, segretario generale di Motus-E e il segretario nazionale di Fim-Cisl Ferdinando Uliano.



"Sfiducia nei confronti della tecnologia" approfondimento Bonus auto, esauriti fondi per benzina e gasolio a basse emissioni Il segretario generale di Motus-E, ha parlato delle problematiche che la vendita dell'elettrico ha in questo momento: “L’Italia è un’anomalia rispetto alla Francia, alla Germania e persino alla Spagna sul fronte del mercato delle auto elettriche. Secondo noi i problemi principali sono una generale sfiducia nei confronti della tecnologia, alimentata anche da informazioni parziali e da una politica incentivante che è stata altalenante nel tempo". Poi sul problema delle colonnine: "Noi abbiamo analizzato la situazione e abbiamo pubblicato il nostro report annuale, appurando come in realtà il numero di colonnine è piuttosto buono. Un incentivo adeguato è comunque la questione centrale”.

"Il costo del non fare è molto alto" approfondimento Auto, quali sono gli incentivi statali 2023 e come ottenerli Ancora Naso sul futuro: “Troppo spesso ci concentriamo sulla data, sul 2035, un numero che in Italia dobbiamo interpretare come possibilità di crescita. Per fortuna molte aziende della componentistica sono diventate eccellenze e addirittura sono cresciute, ricordiamo che il 60% dei componenti prodotti in Italia viene venduto anche all’estero. Dobbiamo attuare una politica europea comune che sia comparabile agli altri mercati, magari creando un fondo comune europeo per la riqualificazione delle imprese e per la formazione dei lavoratori. Noi abbiamo già fatto uno studio corposo e abbiamo un osservatorio ad hoc messo a disposizione del governo, è un osservatorio che ci dice come evolve l’ecosistema. Il costo del non fare è molto alto, ci sono tanti lavoratori che sono occupati in aziende che fanno componenti che possono essere utili anche per le auto elettriche”.