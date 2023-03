Auto diesel e benzina, rinviato lo stop alla vendita dal 2035

3/11 ©Ansa

COSA PREVEDE L’ACCORDO – L’accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento Ue prevede un obiettivo di riduzione, rispetto a quanto stabilito nel 2021, delle emissioni di CO2 del 55% per le autovetture nuove e del 50% per i furgoni, che andrà raggiunto tassativamente entro il 2030. C’è poi l’idea di ridurre le emissioni di CO2 del 100% sia per le autovetture nuove che per i furgoni nuovi entro il 2035: in questo modo verrebbe segnato difatti il definitivo e irreversibile passaggio alla mobilità elettrica

