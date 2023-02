7/9 ©Ansa

Per i punti di ricarica in corrente alternata, la maggior parte (73,3%) è rappresentata dai punti Quick con potenza superiore ai 7 kW ed entro i 22 kW. Ci sono 4.183 punti (11,5% del totale) con potenza pari o inferiore a 3.7 kW e quasi inutili per ricaricare un'auto elettrica in tempi veloci. Sulla ricarica in autostrada, al 31 dicembre 2022 si contavano 496 prese (di cui l’85% in DC con potenza oltre i 43 kW) rispetto ai 118 di fine 2021. Sono 477 le stazioni di carburante tradizionale attive sulla rete autostradale contro le 32 dedicate alle auto elettriche