TikTok Shop, l'ecommerce arriva anche in Italia: ecco come funziona

TikTok apre il negozio online in Italia, Francia e Germania. Da lunedì 31 marzo, i 22,8 milioni di utenti del Bel Paese potranno acquistare direttamente sulla piattaforma prodotti proposti da brand, PMI e creator locali, attraverso video interattivi e dirette live solo facendo tap su un link. L'idea è quella di fondere intrattenimento e acquisto in un'unica soluzione abbattendo passaggi da una piattaforma all'altra che finirebbero per penalizzare il traffico sull' app.

Come funziona In buona sostanza gli utenti potranno acquistare ciò che vedono nei video del feed "Per Te" o durante le dirette senza uscire da TikTok che tratterrà una percentuale dalla transazione. L'obiettivo è rendere centrale l'interazione tra venditore e consumatore grazie a commenti, raccomandazioni in tempo reale e consigli durante le dirette. TikTok non ha reso noto quante sono le aziende italiane potenzialmente interessate dalla nuova funzione - nel mondo i venditori presenti sulla piattaforma sono 15 milioni - ma la commissione che andrà in tasca a ByteDance, assicurano, sono definite dai marchi e dai venditori.