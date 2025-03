TikTok potenzia il controllo sugli utenti minorenni

L'obiettivo è creare per i minori un ambiente positivo e educativo, inoltre favorirà un dialogo più consapevole e aiuterà i genitori a supportare i propri figli nello sviluppo delle competenze digitali, necessarie per navigare in sicurezza online ascolta articolo

È tempo di riposare: se un adolescente tra i 13 e i 15 anni è su TikTok dopo le 22:00, il suo feed “Per te” sarà interrotto da una nuova funzione. Il “blocco” consiste in un promemoria, a schermo intero, che riproduce musica rilassante pensato per favorire il relax e per prendere consapevolezza dell'ora. L'integrazione dell’elemento “meditativo” è prevista nel corso delle prossime settimane. TikTok ha così annunciato un importante passo avanti per la sicurezza degli adolescenti. Il “Collegamento famigliare” è uno strumento che da cinque anni supporta genitori e tutori, per creare un ambiente sicuro e positivo sull'app ai propri minori. Il suo potenziamento offre a un maggiore controllo e una maggiore personalizzazione per supportare i propri figli nello sviluppo di abitudini digitali equilibrate.

Più tutela Con questi ultimi aggiornamenti, genitori e tutori possono visualizzare o regolare più di 15 funzioni sulla sicurezza, benessere e privacy. È inclusa anche la riattivazione del feed dedicato alle STEM, ora disponibile in più di cento Paesi e apprezzato da milioni di adolescenti, nel caso in cui il ragazzo l'avesse disattivato, e il ripristino dell'impostazione predefinita dell'account come privato, se l'adolescente lo ha reso pubblico.