TikTok al bando, i motivi dello stop per un anno in Albania

Il giudizio del presidente Edi Rama è netto: il social sarebbe "una fabbrica di feccia e fango" che mina la salute mentale dei giovani. Per questo motivo, ha vietato agli oltre 1,5 milioni di utenti nel Paese balcanico l'accesso alla piattaforma per almeno un anno. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, per Tirana, è arrivata con l'omicidio di un 14enne per una rissa originata sui social. Ma ora il giro di vite albanese fa interrogare anche altri Stati