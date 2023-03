Mitsubishi produrrà solo auto elettriche a partire dal 2035

Economia

Case green, le date della direttiva per regolare la propria abitazione

A Bruxelles si lavora per aggiornare le regole in materia, puntando a ridurre le emissioni entro il 2040: per questo verranno avvantaggiate le caldaie che non utilizzano combustibili fossili, gli impianti solari e gli edifici che hanno la neutralità carbonica

Impianti solari, sostituzione di caldaie, contributi per le ristrutturazioni, edifici a zero emissioni. L’aggiornamento della direttiva europea Epbd (Energy performance building directive) non contiene solo indicazioni sulla riqualificazione degli immobili ma anche prescrizioni e scadenze, che puntano a ridurre in modo rilevante le emissioni degli edifici entro il 2040

IL RIFERIMENTO – Tutto si basa su una proposta avanzata a febbraio dalla commissione Industria, ricerca ed energia del Parlamento europeo, che fa enormi passi in avanti rispetto alle ipotesi della Commissione europea. Il testo non è definitivo e dovrà passare diversi step, come la plenaria del Parlamento e il Trilogo, la fase di trattativa tra lo stesso Parlamento, la Commissione e il Consiglio Ue. L’idea è quella di giungere a conclusione entro l’estate