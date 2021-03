Volvo produrrà solo auto elettriche dal 2030

L'intera gamma delle automobili della società di proprietà cinese diventerà a emissioni zero. L'Ad di Volvo: non ci saranno clienti che vorranno restare con motori a benzina. Un numero sempre maggiore di case va verso l'eliminazione passo dopo passo dei motori a combustibili fossili: una transizione da completare entro la fine di questo decennio

"Sono assolutamente convinto che non ci saranno clienti che vorranno restare con un motore a benzina", ha detto ai giornalisti l'amministratore delegato di Volvo Hakan Samuelsson. "Siamo convinti che un'auto elettrica sia più attraente per i clienti". Secondo la casa automobilistica svedese, il 50 per cento delle sue vendite globali dovrebbe arrivare da auto completamente elettriche entro il 2025, l'altra metà sarà invece legato ai modelli ibridi.

Nei prossimi anni, Volvo lancerà una nuova linea di auto elettriche. Secondo Samuelsson, la casa si servirà di aggiornamenti e migliorie via wireless per i suoi nuovi modelli, tecnologia già applicata per la prima volta dalla casa automobilistica Tesla Inc. Uno sforzo, quello verso l’elettrico e le emissioni zero, che coinvolge ormai a livello globale numerosi marchi: scelte dettate anche dal moltiplicarsi di approcci normativi che impongono limiti rigidi alle emissioni stesse.

Le altre case automobilistiche verso l'elettrico

Lo scorso mese la Ford Motor Co ha annunciato che la gamma di veicoli in Europa diventerà solo elettrica entro il 2030. Anche l’unità di Tata Motors, Jaguar Land Rover, ha sottolineato che il marchio di lusso Jaguar diventerà interamente elettrico entro il 2025. Lo scorso novembre è arrivato un annuncio simile dalla casa automobilistica di lusso Bentley, proprietà della Volkswagen: tutte le sue creazioni saranno solo elettriche entro il 2030.

Dal canto suo, Volvo non è stata colpita dalla carenza globale di chip semiconduttori che ha bloccato un numero crescente di stabilimenti di assemblaggio. Secondo Samuelsson, il risultato è frutto della comunicazione costante con i fornitori: “Finora, facendo i dovuti scongiuri, non abbiamo dovuto fermare nessuna catena di montaggio. Ma potrebbe succedere da un giorno all'altro."