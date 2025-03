Assassin’s Creed Shadows, a Milano un evento per celebrarlo

Il videogioco

L’attesa è finita, oggi è il giorno di uscita su PC e console next gen di Assassin’s Creed Shadow, il videogioco targato Ubisoft che questa volta porta i giocatori in un viaggio all’interno del Giappone feudale. Un’ambientazione tra le più richieste dalla fanbase del videogioco, che dal suo lancio nel 2007 ha raccolto giocatori da tutto il mondo e venduto oltre 200 milioni di copie.

Dopo aver esplorato la mitologia egizia, quella greco-romana e i miti nordici, Assassin’s Creed Shadow è infatti il primo gioco della serie ambientato in Giappone. La trama prende forma durante il turbolento periodo Sengoku, tra il XV e il XVI secolo, un momento storico fatto di lotte di potere, intrighi e grandi cambiamenti. I giocatori possono vestire i panni dell’assassina Naoe, più in linea con la tradizione di Assassin’s Creed per le dinamiche di gioco in modalità stealth che hanno fatto la storia del franchise, e di i Yasuke, una figura storica realmente esistita che è diventata nota nella cultura pop come il primo samurai nero e una delle più importanti novità in questo capitolo per modalità di combattimento e armature che si discostano dalle precedenti edizioni. Il tutto, naturalmente, accompagnato da ambientazioni studiate nei minimi dettagli. Qui la nostra recensione.

Tanto studio

Come per gli altri capitoli del franchise, Assassin’s Creed Shadows fa infatti del legame tra storia, architettura e videogiochi il proprio punto di forza. Quattro anni di lavorazione, per studiare e riprodurre fedelmente scenari e personaggi, catapultando i giocatori nel passato. Per farlo, Ubisoft si è servita di un team multiculturale che ha aiutato a ricostruire tutte le sfumature del periodo, dalle interazioni tra i personaggi (i giapponesi dell’epoca applaudivano durante le performance teatrali?) agli elementi architettonici (se non esistevano le panchine, dove si sedevano i comuni cittadini?). Anche prima dell’uscita, non sono mancate le critiche. In Giappone c’è chi non ha apprezzato la riproduzione di alcuni luoghi sacri e tra i fedeli delle repliche storiche qualcuno ha puntualizzato che nel Giappone feudale, una società profondamente patriarcale, non sarebbero potute esistere delle assassine. Le figure femminili di spicco nella storia e nella letteratura del Giappone sono esistite eccome (basti pensare alla mitologica principessa Wakana e alle sue abilità da maga), ma la sensibilità storica nei confronti delle donne è cosa recente. Quella a loro dedicata nei videogiochi, fortunatamente, è invece cosa assodata.