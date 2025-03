4 videogiochi di marzo

Torna la nostra consueta rubrica di videogiochi. Come ogni mese vi proponiamo quattro titoli secondo il nostro modesto parere imperdibili. Vi proponiamo: PGA Tour, Monster Hunter Wilds, Two Point Museum e Assassin’s Creed Shadows.

PGA Tour 2K25 In attesa che il tempo migliori perchè non calcare i meravigliosi campi da golf di PGA Tour 2k 25? A due anni di distanza è uscita la nuova simulazione golfistica targata HB Studios. Debuttano le competizioni PGA Championship, gli U.S. Open e gli Open. I giocatori possono scendere sul green impersonando 11 campioni della pallina in buca, non manca Tiger Woods. 29 i campi con licenza da poter calcare con la mazza. In generale il gioco è stato migliorato nei colpi, nella traiettoria della pallina e nella grafica. Rinnovata anche la modalità carriera con tanti gadget per personalizzare il nostro avatar.

PGA Tour 2K25

Monster Hunter Wilds La celebre serie di caccia ai mostri firmata Capcom torna con il nuovo capitolo Monster Hunter Wilds. Il gioco segue le vicende di un Cacciatore incaricato di esplorare le Terre Proibite, una regione inesplorata e creduta disabitata, e indagare sullo "Spettro Bianco", un mostro ritenuto estinto, e sul misterioso popolo dei Custodi. Si può giocare in modalità solitaria o in multiplayer. Per ogni mostro ucciso si ricevono delle ricompense che serviranno per proseguire nel game. Che sia con arco, balestra o spada la caccia ai mostri è avvincente, sempre...

Monster Hunter Wilds

Two Point Museum Se la vostra passione sono i musei, questo bellissimo gioco firmato da Two Point potrebbe tenervi incollati alla console per ore. In Two Point Museum si è a tutti gli effetti i curatori di un museo. L'obiettivo è quello della vita reale: far venire quanti più visitatori possibile. Il gioco è in stile manageriale, molto divertente e immersivo. Bisogna curare ogni dettaglio, ricercare reperti, organizzare eventi speciali ma anche occuparsi delle pulizie e del personale. E non ultimo occhio ai ladri!!!

Two Point Museum

Assassin’s Creed: Shadows Dopo anni di attesa è arrivato Assassin’s Creed: Shadows. Il nuovo capitolo della saga degli assassini di Ubisoft.Questa volta la storia si svolge nel Giappone feudale ai tempi di Oda Nobunaga, alla fine del 1500. Frutto di un'intenso e ricercato studio, i paesaggi sono splendidi, e ricostruiti nei minimi particolari. Si potrà ammirare la città di Kyoto, i castelli e i templi. Se il colpo d'occhio è super, il game play non è da meno. E' molto avvincente e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. A colpi di katana si combatterà in tutte le stagioni con i paesaggi e le modalità di gioco che cambieranno con loro. Nei panni di Diogo e Naoe si affronteranno diverse sfide, incarichi e reclutamento di alleati. Anche in casa Milan il gioco è piaciuto, come noi anche Tijjani Reijnders e compagni hanno avuto modo di provarlo in anteprima. I giocatori rossoneri hanno anche inventato le loro personali esultanze a tema Assassin's Creed Shadows.