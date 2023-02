4/9 ©IPA/Fotogramma

LE LIMITAZIONI PER LE CALDAIE – Il tema delle caldaie torna in diversi passaggi del testo: il punto è che sia per i nuovi edifici che per quelli esistenti in fase di ristrutturazione, a partire dal recepimento della direttiva scatterà il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento a combustibili fossili

Direttiva Ue sulle "case green": i costi che si devono sostenere