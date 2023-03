Istat, rallenta l'inflazione in Italia a febbraio: +9,1%

Per il “carrello spesa” a febbraio +12,7%

Come spiega l’Istat, l'inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,4% per l'indice generale e ad un +3,7% per la componente di fondo. Il rallentamento rilevato nel mese di febbraio si deve, in particolar modo, all'accentuarsi della flessione su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici regolamentati (da -12,0% a -16,4%) e alla decremento di quelli degli energetici non regolamentati (da +59,3% a +40,8%), i cui effetti sono stati parzialmente compensati dall'accelerazione dei prezzi degli alimentari, sia lavorati e sia non lavorati, di quelli dei tabacchi, dei prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e dei servizi relativi ai trasporti. L'inflazione di fondo accelera da +6,0% a +6,3%, quella al netto dei soli beni energetici da +6,2% a +6,4%. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, ovvero il “carrello della spesa”, segnalano un'accelerazione in termini tendenziali, passando da +12,0% a +12,7%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto rimangono sostanzialmente stabili (da +8,9% a +9,0%). Su base tendenziale la divisione che registra l'aumento maggiore è quella di abitazione, acqua, elettricità e combustibili con un aumento dei prezzi del 24,5%.