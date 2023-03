6/7 @Pixabay

Passando alla questione budget, dall'analisi è emerso che gli acquirenti italiani stanziano per una casa nelle zone di prossimità ai nostri confini un budget più alto rispetto a quello dedicato a un’abitazione in Italia. In oltre il 90% dei casi gli italiani sono disposti a spendere massimo 500.000 mila euro per una casa in Italia mentre nelle ricerche poco fuori confine le cifre cambiano. Partendo dal Principato di Monaco (in foto): è qui che si imposta il maggior numero di ricerche (7%) con budget oltre i due milioni di euro