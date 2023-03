Il settore immobiliare è in deciso rallentamento, come dimostra il sondaggio effettuato dalla Banca d’Italia, dall’Agenzia delle Entrate e da Tecnoborsa: a dimostrarlo sono soprattutto i dati di prezzi e vendite, con lo sconto medio e la durata della transazione che sono in deciso aumento. La ragione è legata soprattutto al forte divario presente tra domanda e offerta