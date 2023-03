2/12 ©IPA/Fotogramma

Al primo posto della classifica c'è il centro di Milano, che comprende le ambitissime zone Duomo, Brera, Castello, via Manzoni e il Quadrilatero della Moda. Qui per comprare casa è necessario mettere a budget oltre 9.000 euro al metro quadro, con un prezzo medio di 9.366 euro/mq (Nella foto via Manzoni)

Case, i single non possono permettersi di acquistare in città: l’analisi da Nord a Sud