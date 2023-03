1/8 ©IPA/Fotogramma

Attraverso il messaggio n.1100 del 2023, l’Inps ha reso noto i tempi per poter richiedere l'accesso a Quota 97,6 un’operazione di ingresso anticipato alla pensione per chi compirà 61 anni e 7 mesi nel 2024. La scadenza è piuttosto ravvicinata: infatti, c’è tempo solo fino al 1°maggio per completare la prima parte della domanda, in modo tale da non dover posticipare in modo eccessivo il pensionamento

