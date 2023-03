1/9 ©IPA/Fotogramma

Anche per il 2023 per andare in pensione in modo ordinario bisogna aspettare i 67 anni di età. Tuttavia, esistono delle strade per uscire dal lavoro in anticipo. Le vie non sono molte ma, come spiega il Sole 24 Ore, negli ultimi anni hanno permesso nel complesso “un numero di uscite dal mondo del lavoro vicino a quello del pensionamento di vecchiaia”. Vediamo quali sono sette strade per andare in pensione prima dei 67 anni

