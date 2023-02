1/11 ©Ansa

A marzo arriverà un maxi assegno per alcuni pensionati. Si tratta di chi ha un reddito da pensione superiore a 2.101,52 euro al mese, cioè superiore a quattro volte il minimo. L’aumento è l’effetto della rivalutazione della pensione rispetto all'inflazione prevista dall'ultima Legge di bilancio e della liquidazione degli arretrati di gennaio e febbraio. Ma non vale per tutti: come ha spiegato l’Inps, chi usufruisce dell'Ape sociale non ne ha diritto

