6/9 ©IPA/Fotogramma

L'età per il pensionamento anticipato è molto più bassa di quella di vecchiaia con 61,1 anni medi per i lavoratori dipendenti compresi i prepensionamenti (in calo rispetto ai 61,3 del 2021) e i 62,4 per i pubblici (in calo sui 62,6 del 2021). L'età media per i pensionamenti di vecchiaia è di 67,2 anni sia per i dipendenti privati che pubblici