8/8 ©IPA/Fotogramma

IL CALENDARIO DI FEBBRAIO - Il pagamento della pensione di febbraio scatterà a partire da mercoledì 1. Presso gli uffici postali, la pensione può essere prelevata in contanti seguendo il consueto calendario: mercoledì 1 l’accesso sarà consentito a coloro che hanno i cognomi dalla A alla B; giovedì 2 per i cognomi dalla C alla D; venerdì 3 per i cognomi dalla E alla K; sabato 4 (solo la mattina) per coloro che hanno un cognome dalla L alla O; lunedì 6 per i cognomi dalla P alla R e, infine, martedì 7 per i cognomi dalla S alla Z

