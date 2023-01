4/9 ©IPA/Fotogramma

Niente aumenti quindi, anzi, in alcuni casi l’importo della pensione di febbraio 2023 potrebbe risultare addirittura inferiore per l’eventuale presenza di conguagli IRPEF, nel caso in cui le ritenute 2022 siano state applicate in misura inferiore rispetto al dovuto su base annua, dunque con conguaglio di gennaio rinviato a febbraio