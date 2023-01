Calcolo pensioni, sul sito Inps nuova versione del simulatore Pensami

Economia

L'Inps prosegue con l'erogazione degli assegni rivisti per l'inflazione. C'è chi ha già ricevuto il trattamento pensionistico con l'importo aumentato a gennaio, per tutti gli altri (soprattutto per chi si vede accredditati i valori più alti), le novità sul conto arriveranno dal prossimo mese in poi

Assegni più alti in arrivo per le pensioni di febbraio. Il prossimo mese partiranno le erogazioni con gli importi rivalutati per l'inflazione, per chi non avesse già ricevuto l'assegno aumentato a gennaio. Non solo:come ricorda il Corriere della Sera, arriveranno anche gli importi minimi maggiorati per gli over 75, che da 525 euro passano a 600 euro per ogni mese, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023