5/11 Ansa/Ipa

Il problema dei costi è sempre stato centrale in questi anni, ed è una delle principali ragioni per cui non si è ancora arrivati a una riforma strutturale della Legge Fornero. Secondo il quotidiano di via Solferino, solo per quota 100 la spesa sarà di circa 23 miliardi di euro fino al 2025 per una platea di fruitori di 450mila unità