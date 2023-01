16/16 ©IPA/Fotogramma

In Italia, Oxfam raccomanda quindi al Governo di intervenire in alcuni ambiti prioritari. Contrasto al caro-vita e alla povertà; abbandono del regime transitorio del Rdc per il 2023 e riforma della misura per renderla più equa (per criteri di accesso e entità del sussidio) ed efficiente. Oxfam suggerisce anche di destinare maggiori risorse contro il caro-energia, potenziare la tassa sugli extraprofitti a carico degli operatori del comparto energetico fossile, aumentando l'aliquota dal 50% all'80% ed estendendo la misura ai settori farmaceutico ed assicurativo

