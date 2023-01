Per far fronte al caro prezzi nel carrello, stanno prendendo piede nuove abitudini che aiutano a risparmiare. A fotografare la situazione è uno studio Coldiretti/Censis sui comportamenti delle persone. Tra le strategie c’è quella di compilare la lista della spesa per mettere sotto controllo gli acquisti d'impulso. E poi lo slalom tra i negozi per cercare le offerte più convenienti