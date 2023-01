Inflazione 2023, Blangiardo a Sky TG24: stima 5,1%, colpiti più deboli

"Ad essere penalizzate in misura più rilevante sono soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Questo è legato in modo particolare ai carburanti che hanno un effetto "diretto" e uno "indiretto", dovuto ai trasporti e all'intermediazione", ha spiegato il presidente dell'Istat

Sono tante le conseguenze del rialzo dell’inflazione, prime fra tutte l’aumento del divario tra ricchi e poveri. L’argomento è stato affrontato dal presidente dell'Istat che, facendo una stima, in un’intervista a Sky Tg24 ha spiegato: "Possiamo dire che nel 2023 avremo un'inflazione al +5,1%". “Se le cose non peggiorano porteremo avanti un dato acquisto al 5,1%, valore decisamente più alto rispetto a quanto accaduto l'anno precedente" ha aggiunto Gian Carlo Blangiardo. L'inflazione "è penalizzante in misura più rilevante soprattutto per le fasce più deboli". Questo è legato in modo particolare ai carburanti che hanno un effetto "diretto" e uno "indiretto", dovuto ai trasporti e all'intermediazione.