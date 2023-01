L'inflazione incide sulla spesa, Coldiretti: boom di cibi low cost

Dall’utilizzo degli avanzi alla lista della spesa, dal boom degli acquisti a chilometri zero fino all’assalto ai discount sono solo alcune delle strategie adottate dagli italiani per far fronte al carovita, con la crescita dei prezzi che taglia le quantità di cibo acquistate. Questo quanto emerge dall’analisi Coldiretti-Censis in riferimento all’allarme dell'Istat sul fatto che le famiglie italiane spendono di più ma consumano di meno.