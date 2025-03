Come risparmiare sui voli, arriva una nuova funzionalità. Cosa sapere

Introduzione

Skyscanner, il motore di ricerca internazionale di voli, noleggi auto e hotel, ha lanciato una nuova funzionalità con cui punta a far risparmiare i propri utenti. Si chiama Drops, e consente di vedere una selezione di tratte il cui prezzo è sceso di almeno il 20% rispetto agli ultimi sette giorni. I voli vengono selezionati in base a ciò che altri viaggiatori hanno cercato, quindi l'obiettivo è che siano mete considerate interessanti. Quando si scopre che un Drop non è più disponibile o è aumentato di prezzo, l’app di Skyscanner smette di mostrarlo.