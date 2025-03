Cud 2025, online la Certificazione Unica: cos'è e come si ottiene

Come specifica il sito dell'Inps, per poter scaricare la Certificazione Unica è necessario entrare nell'area riservata MyInps e accedere alla sezione relativa. In alternativa, è possibile acquisire la documentazione attraverso l'app Inps Mobile, oppure contattando il Contact center per richiederne l'invio a domicilio, o ancora tramite email, PEC e il canale di utenza fragile (un servizio rivolto agli utenti fragili, come persone disabili e anziani, che hanno difficoltà a recarsi agli sportelli Inps). Come si legge ancora nel sito ufficiale, la CU può essere richiesta anche “da persona delegata che, oltre alla delega, allega alla domanda copie dei propri documenti d'identità e del delegato” e “dagli eredi del titolare deceduto che, oltre alla copia del proprio documento di riconoscimento, dovranno presentare una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”