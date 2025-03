Certificazione unica 2025 disponibile sul sito Inps: come ottenerla

L'istituto ha diramato le informazioni utili per accedere al documento fiscale, che può essere ottenuto tramite il portale Inps, l'app mobile o altri canali, come Pec e patronati. Ecco come accedere alla Certificazione unica 2025

L’Inps ha annunciato che è disponibile la Certificazione unica (Cu) 2025, relativa ai redditi percepiti nel 2024. "Questo importante documento può essere facilmente accessibile attraverso numerosi canali, sia digitali che tradizionali, a conferma dell'impegno dell'Inps nel promuovere l'innovazione e la semplificazione dei servizi per i cittadini”, si legge in una nota dell’istituto. Al momento dell'apertura del servizio, sono state emesse 26.783.143 certificazioni. Ecco come ottenere la Certificazione unica 2025.

Ecco come ottenere la Cu online



Per chi desidera accedere al servizio online, basta visitare il portale www.inps.it e entrare nell'Area personale utilizzando le proprie credenziali (Spid, Cie, Cns, Pin o eIdas). Una volta effettuato l'accesso, bisogna accedere alla sezione "I tuoi servizi e strumenti", selezionare "Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS" e cliccare su "Certificazione Unica 2025". Inoltre, i pensionati possono scaricare la Cu direttamente tramite il servizio "Cedolino pensione". Per chi preferisce l’accesso tramite smartphone, l’App Inps Mobile, disponibile per dispositivi Android e iOS, consente di ottenere la certificazione utilizzando le proprie credenziali personali.



Richiesta alternativa della Certificazione unica



Oltre ai canali online, esistono anche modalità alternative per richiedere la Certificazione unica. È possibile rivolgersi ai Patronati e ai Caf, che offrono assistenza nella richiesta. Un’altra opzione è inviare una richiesta tramite Pec all'indirizzo "richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it", allegando una copia del documento d'identità. La Cu verrà inviata all'indirizzo e-mail indicato. In caso di necessità, è possibile contattare il numero verde 800 434320 o il Contact Center al numero 803 164 o 06 164164 per ricevere supporto.



