Pagamenti Inps marzo 2025: le date da segnare sul calendario

Introduzione

Sono già note le date di pagamento di marzo delle principali prestazioni erogate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale come pensioni, NASpI, Assegno unico universale per i figli a carico, Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro. Per la Carta acquisti, invece, occorrerà attendere la ricarica prevista ad aprile