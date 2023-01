2/11 ©Ansa

Si può uscire dal mondo del lavoro anticipatamente con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Ma, come ricorda Il Sole 24 ore, lo si può fare prima, anche se i requisiti di età non sono ancora sono stati raggiunti, qualora si sia iniziato a versare contributi prima dei 25 anni per le lavoratrici e dei 24 anni per i lavoratori

