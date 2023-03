Studio Cerved, nel 2022 nate 10mila imprese in meno rispetto al 2021

Economia

In 10 anni spariti 100mila negozi. Giù librerie, aumentano farmacie

L’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio “Demografia d’impresa nelle città italiane” fotografa la situazione nel nostro Paese. Tra il 2012 e il 2022 sparite oltre 99mila attività di commercio al dettaglio e 16mila imprese di commercio ambulante. In crescita alberghi, bar, ristoranti. È cresciuta anche la presenza straniera nel commercio, come numero di imprese e come occupati. Nei centri storici calano le attività tradizionali e crescono i servizi. Sale il rischio di desertificazione commerciale delle città

In 10 anni, tra il 2012 e il 2022, in Italia sono spariti oltre 100mila negozi. Emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio “Demografia d’impresa nelle città italiane”. In particolare, si legge nel rapporto, sono sparite oltre 99mila attività di commercio al dettaglio e 16mila imprese di commercio ambulante. In crescita alberghi, bar e ristoranti (+10.275). È cresciuta anche la presenza straniera nel commercio, sia come numero di imprese (+44mila) sia come occupati (+107mila), e si sono ridotte le attività e gli occupati italiani (-138mila e -148mila)

Analizzando 120 città medio-grandi, la riduzione di attività commerciali e la crescita dell’offerta turistica sono più accentuate nei centri storici rispetto al resto del comune. Il Sud ha una maggiore vivacità commerciale rispetto al Centro-Nord. Nei centri storici, poi, cambia il tessuto commerciale. Ci sono sempre meno negozi di beni tradizionali: libri e giocattoli -31,5%; mobili e ferramenta -30,5%; abbigliamento -21,8%. E ci sono sempre più servizi e tecnologia (farmacie +12,6%; computer e telefonia +10,8%), attività di alloggio (+43,3%) e ristorazione (+4%)