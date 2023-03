I prestiti bancari a piccole e micro imprese continuano a diminuire

10/10 ©IPA/Fotogramma

La Cgia lancia l’allarme sul rischio usura. “Il mondo del credito nell’ultimo decennio ha subito molte restrizioni imposte dalla Bce in materia di erogazione del credito. Questi vincoli hanno aumentato la soglia del merito creditizio, ‘allontanando’ tantissimi piccoli imprenditori dai canali ufficiali di approvvigionamento della liquidità. Non sono pochi quelli ‘caduti’ nella rete degli usurai; un fenomeno spesso ‘controllato’ dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso che, nei momenti di difficoltà, sono i soggetti che dispongono di ingenti quote di denaro”

