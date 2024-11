Fisco, in arrivo 3 milioni di lettere ai contribuenti su omissioni

Sono circa 3 milioni i contribuenti che nel 2025 riceveranno una comunicazione dal Fisco. La convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate prevede l’invio di lettere di compliance a tutte le persone fisiche per le quali siano state riscontrate omissioni o infedeltà nel corso delle verifiche, confrontando quanto dichiarato dai cittadini con i dati disponibili nelle banche dati del Fisco. Si tratta però di comunicazioni preliminari: in questo modo, chi riceve per posta o via Pec la lettera dell’Agenzia, può procedere alla regolarizzazione dell’errore o dell’omissione prima di ricevere la notifica di accertamento fiscale.

Come sanare l'omissione in caso di comunicazione

Le lettere, come anticipato, rappresentano comunicazioni preliminari e non si tratta di notifiche di accertamento fiscale. Chi le riceve, dunque, può correre ai ripari e correggere errori o omissioni. Per farlo bisogna ricorrere al ravvedimento operoso. Come spiega lo stesso sito dell’Agenzia delle Entrate, è necessario inviare una dichiarazione integrativa che segnali quanto contestato nella lettera di compliance, ovvero gli eventuali redditi o imponibili non dichiarati. Alla dichiarazione va poi accompagnato il pagamento dell’imposta dovuta con l’aggiunta degli eventuali interessi (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta. Il versamento delle sanzioni avviene per mezzo di modello F24 e non può essere rateizzato.