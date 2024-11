Introduzione

Il rapporto con il Fisco si semplifica e si velocizza ulteriormente. Le lettere con cui l'amministrazione fiscale informa i contribuenti dell'esito dei controlli automatici sulle dichiarazioni - per esempio per comunicare un possibile errore o un maggior credito - finora inviate via raccomandata o via pec, sono adesso messe a disposizione anche nel cassetto fiscale e possono quindi essere gestite completamente online. I destinatari delle comunicazioni o i loro intermediari delegati potranno così chiedere contestualmente assistenza o procedere direttamente al versamento. La novità è contenuta in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che amplia i contenuti del cassetto fiscale in attuazione di quanto previsto dal decreto Adempimenti.