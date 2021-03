Cerved Group, Castor lancia un'Opa a 9,50 euro per azione

Castor, che fa capo ad Andrea Pignataro, ha lanciato un'Opa su Cerved a 9,5 euro per azione, pari a un premio del 34,9% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data del 5 marzo e un premio pari al 43% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei 12 mesi precedenti a questa comunicazione. Entrato in ritardo agli scambi in Borsa, il titolo è volato: balzo del 20,21% a 9,6 euro al di sopra per prezzo offerto dall'imprenditore Condividi:

Castor, che fa capo ad Andrea Pignataro, ha lanciato un'Opa su Cerved a 9,5 euro per azione. Il corrispettivo offre un premio pari al 34,9 % rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data del 5 marzo e un premio pari al 43 % rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei 12 mesi precedenti a questa comunicazione, come si legge in una nota diffusa all'indomani del balzo del titolo che ha guadagnato il 14,8%, a 8,01 euro, sui massimi da oltre un anno, sull'attesa di una cessione della sola divisione di recupero crediti. In totale, come scrive anche Il Sole 24 Ore, si tratta di un’offerta che può arrivare a superare 1,8 miliardi.

Cerved entra a scambi in Borsa e vola a 9,6 euro (+20%) Dopo l'Opa lanciata da Ion Capital di Andrea Pignataro, Cerved è entrata in ritardo agli scambi in Borsa col titolo in volo. Il titolo ha fatto un balzo del 20,21% a 9,6 euro al di sopra per prezzo offerto dall'imprenditore attivo del settore fintech che ha l'obiettivo di delistare la società oggi in mano ai fondi.