Siccità, con l’inverno secco in Italia è allarme per 300mila imprese

7/9 ©Ansa

Colpite anche le tipicità in altri Paesi come in Francia dove con le alte temperature crescono le difficoltà per le produzioni di fiori da destinate ai raffinati profumi francesi. In Spagna per la mancanza di precipitazioni non ci sono le ghiande per alimentare i maiali destinati al prelibato Pata negra. Ma soffrono anche le esportazioni di ortofrutta tanto che in Gran Bretagna si segnalano scaffali vuoti con l’avvio dei razionamenti nei supermercati