Spagna, multe per 179 milioni a compagnie aeree per “pratiche abusive”

Introduzione

Il governo spagnolo ha inflitto multe salate nei confronti di cinque compagnie aeree low cost, per un importo sommato totale di quasi 179 milioni di euro. Le sanzioni, inflitte nello specifico dal Ministero dei Diritti sociali e del Consumo, sono volte a punire "pratiche abusive" come quella di far pagare un supplemento per un bagaglio a mano o per la prenotazione di un posto vicino al proprio per minori o persone non autosufficienti.