IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO – Intanto, prosegue il lavoro sul Fascicolo Sanitario Elettronico: entro giugno 2024 si prevede la realizzazione dell’ecosistema dei dati sanitari: per dicembre 2025 che l’85% dei medici di medicina generale alimentino il fascicolo e che per dicembre 2026 tutte le Regioni lo adottino in via definitiva

Fascicolo sanitario elettronico: cos'è, a cosa serve e come si accede