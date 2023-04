Spid, accordo su proroga tra governo e provider di identità digitale

1/10

Un contributo una tantum di 40 milioni per garantire la sostenibilità degli adeguamenti tecnologici richiesti ai gestori di Spid per la fornitura di servizio di identità digitale con nuove modalità operative imposte dal Pnrr. Lo prevede un emendamento del governo al decreto Pnrr in discussione in commissione al Senato

Spid e Cie, in arrivo una app per l'identità digitale nazionale: come funziona